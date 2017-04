El reencuentro de dos personajes de 'Aquí no hay quién viva' que conmueve a la red

2016 y 2017 están siendo los años de los ‘reencuentros’ desde que el año pasado abriera la veda de esta práctica Gestmusic y TVE con ‘OT: el reencuentro’. Así, hemos podido ser testigos del reencuentro de actores y protagonistas de programas y seriales que han formado parte de la historia de la televisión española, y por ende de nuestras vidas, como ‘Un paso adelante’, ‘Física o Química’, o ‘El Internado’, entre otras.

No obstante, no solo se pueden producir ‘reencuentros’ si hay una productora detrás, y es que así nos lo han demostrado a través de sus redes sociales dos actrices muy famosas que pasaron a la historia por los icónicos personajes que interpretaron en la exitosa ficción de Antena 3, ‘Aquí no hay quién vida’, y estas son Laura Pamplona y Malena Alterio, quienes dieron vida a Belén y Alicia, las amigas inquilinas que compartían piso en el 3ºB.

Las intérpretes se han reencontrado en el Festival Internacional de Cortometrajes de Lanzarote, del cual ambas formaban parte del jurado que se encarga de valorar los trabajos audiovisuales presentados a concurso.

La instantánea en la que queda plasmado el ‘reencuentro’ de ‘las golfas’, como eran llamadas por el personaje de Concha en la serie, ha sido publicada en Instagram por el periodista José Fernández.

Las redes sociales no han podido evitar sentir nostalgia al ver esta imagen de dos personajes tan queridos de la que fuera una de las producciones más vistas de Antena 3.