Montes Neiro, el preso común más antiguo de España: “La reinserción es una mentira salvaje”

Jordi Évole llevaba varias semanas alejado de los focos de la televisión, pero por fin ha puesto fin a esta desaparición mediática, ya que ‘Salvados’, el exitoso programa que conduce en La Sexta, ha vuelto a la noche de los domingos con su tradicional entrega semanal.

Además, lo ha hecho con uno de esos reportajes que darán mucho que hablar, y es que el periodista ha entrevistado a Miguel Montes Neiro, un granadino que ha pasado la mayor parte de su vida entre rejas, lo que le hace poseer el distintivo de “el preso común más antiguo de España”.

El granadino entró en prisión en 1976, después de que fuera acusado de robar un fusil en el cuartel de Ceuta, donde prestaba servicio como legionario, y desde aquel momento ha encadenado distintas condenas de forma ininterrumpida, así como también diversos intentos de fuga, pasando desde los 24 hasta los 62 años en la cárcel, tal y como él mismo ha contado, a pesar de que no fue juzgado por delitos de sangre, “Desde los 24 hasta los 62 años no he sido libre nunca”, revelaba a Évole.

Según Montes Neiro, durante esos 36 años ha pasado por 40 prisiones, y ha intentado fugarse en más de 19 ocasiones, llegando a acumular así más de 20 delitos, “He pasado por más de 40 cárceles seguro... Me tenían un mes en cada prisión para que no me fugara”, explicaba. Durante una de sus fugas, logró esconderse durante tres años, periodo que le valió para conocer a su mujer, con la que tuvo dos hijas.

Para realizar estas fugas, el hombre asegura que los hospitales eran los lugares más fáciles puesto que “disminuían la vigilancia”, y ha contado al periodista que se fugó de prisión “por dos túneles”, indicando también que había intentado hacer “un puñao”. Para una de sus fugas fingió ahorcarse, con el objetivo de que le llevaran al hospital.

No obstante, en 2012 consiguió el indulto parcial por decisión del Consejo de Ministros, que le puso como condición no delinquir en al menos los siguientes cuatro años, algo que se puso en duda en 2014 cuando fue detenido por la Policía Nacional en Málaga por su vinculación con un robo con violencia e intimidación en un centro comercial de Puerto Banús, pero dos años después la fiscalía retiró la acusación.

Ahora ha expresado a Évole que tiene “una vida tranquila, calmada, sosegada” e insiste que a pesar de todo el tiempo que ha pasado en la cárcel, no cree en el arrepentimiento, “la reinserción es una mentira salvaje”, espetaba al periodista, “No soy un bandido arrepentido. He sido y soy bandido. Pero soy un bandido desactivado, desenchufado”, relataba.