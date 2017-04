Evacuan a un concursante de 'Supervivientes' por un grave problema físico

La nueva edición de ‘Supervivientes’ ya ha arrancado, pero tal parece que no para todos va a ser un camino de rosas, y especialmente no lo será para Eliad Cohen, y no porque el concursante se colocara en el foco de la polémica días antes de entrar en el reality por unas declaraciones acerca de los homosexuales, no, sino porque el modelo israelí ha tenido que ser evacuado de la isla.

Al parecer, y tal y como relató Lara Álvarez durante la conexión en directo que realizó ‘Sábado Deluxe’, Cohen tuvo que ser evacuado de la playa en la que convive con el resto de sus compañeros por un problema con su tobillo derecho.

Aunque ya ha sido atendido por el equipo médico del programa, el problema es grave, lo que podría impedir su continuidad en el concurso, por lo que “todavía no se sabe cuándo podrá volver a incorporarse”, escribía la propia cuenta del formato en Twitter.