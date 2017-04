¿Vuelve 'Cosas de casa'? Sus protagonistas se reúnen con un cambio radical

Es época de regresos televisivos. Tras la locura desatada por el proyecto propuesto por TVE de retomar formatos de antaño, ahora cualquier motivo parece dar rienda suelta a las emociones. Así ha sucedido con ‘Cosas de casa’. ¿Recuerdan a Steve Urkel y a Tommy Winslow? Pues en las últimas horas han publicado una imagen en la red social Twitter donde aparecen juntos. Los rumores de un posible regreso se han desatado. ¿Volverá?

Lo cierto es que no, o al menos por el momento. Darius McCrary (Tommy Winslow) publicó la instantánea con un mensaje. ¿Cuántos de vosotros desearían ver una reunión de ‘Cosas de casa’? El rostro, en especial el de Steve Urkel (Jaleel White), ha cambiado de forma considerable con el paso del tiempo.

‘Cosas de casa’ traía la historia de la familia Winslow, una familia afroamericana de Chicago. En ella irrumpió un personaje como Steve Urkel con su ya conocida frase: “¿He sido yo?”. En España se emitió a través de Antena 3 y algunas autonómicas en los 90. En un principio no regresará como sí parece lo harán ‘Grand Prix’ y ‘Operación Triunfo’.

¿Y qué fue de ellos? Pues Jaleel White, según recoge ‘Fórmula TV’, no ha vuelto a tener un papel tan significativo como el de Steve Urkel. Ha estado como invitado en series como ‘House’ y hasta poniendo voz a series animadas. Por su parte, McCrary trabaja en ‘The Leftlovers’.

How many of you would love to see a "Family Matters" Reunion?!