Miki Nadal se transforma en Donald Trump en 'Tu Cara No Me Suena'

‘Tu Cara Me Suena’ ha destacado siempre por sus numerosos momentos cómicos, pero es que la versión con anónimos del exitoso talent show, ‘Tu Cara No Me Suena Todavía’, no se queda atrás en cuanto a comicidad, y para muestra el último programa, en el que pudimos ver sobre el escenario desde a Mari de Chambao, hasta la espectacular Lady Gaga, pasando por el mismísimo Donald Trump.

De hecho la aparición de este último fue uno de los momentos de la gala más comentados en las redes sociales. El encargado de meterse en la piel del polémico presidente de los Estados Unidos fue Miki Nadal, miembro del jurado, que se transformó en el político para levantar un muro contra Àngel Llàcer.

Todo ocurrió tras la actuación de la concursante que imitó a Lady Gaga. Esta estuvo acompañada por un grupo de cheerleaders que para Nadal fue “precioso”. Àngel Llàcer se convirtió en una más de ellas para cumplir su sueño de pequeño, que era ser cheerleader. Sin embargo, a Miki no le pareció adecuado que el cuerpo de baile “se mancillara con un personaje tan patético”, como Llàcer, por lo que totalmente caracterizado como Donald Trump irrumpió en el escenario y levantó un muro contra la “gente fea”, dejando así al profesor al otro lado.