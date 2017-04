Carlota Corredera luce orgullosa su cuerpo en bañador en portada

Los seguidores de 'Sálvame' ya saben de la dura lucha contra el sobrepeso que mantiene Carlota Corredera. La presentadora lo ha hecho saber en varias de sus apariciones en Telecinco y ahora hace lo mismo en una revista del corazón.

La actual conductora de 'Cámbiame' presume muy orgullosa de "su gran cambio" para 'Love', y lo hace, además en una imagen en bañador en portada.

"La mayoría de la gente que está gorda no lo está porque quiere", dijo la presentadora durante su recinete participación en el programa de Jorge Javier Vázquez, añadiendo que "no está gorda porque se hincha a comer en su casa o porque no tiene otra cosa que hacer".