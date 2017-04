Bigote: "Falta espacio y cosas para hacer, yo no me aburro pero falta acción y falta pasar fatiga"

Los concursantes de 'Supervivientes' vivieron sus primeras nominaciones, en las que Leticia Sabater, Laura Matamoros, Paola Caruso y Janet Capdevila estaban en la cuerda floja.

También Jorge Javier tuvo que intervenir debido al extraño comportamiento de Bigote Arrocet en la isla."Edmundo llevas muy callado en esta semana de 'Supervivientes 2017' y quiero hablar contigo".

Gloria Camila asegura que Bigote le ignora, y que cree que él se distanciaba de ella porque ella no era del agrado de María Teresa Campos: "Intenté hablar con él cuatro veces, me ignoró, Kiko le saludaba y a él sí le contestaba. Es muy de pocas palabras y supongo que será porque desde fuera le han dicho que no me lleve bien". Bigote negaba que le ignorara: "Para nada. Porque lo que dice lo desconozco, para mí eso es de otro planeta".

Entonces, el presentador se dirigió al concursante "porque te vemos muy aislado del grupo, con pocas ganas de hablar y no sabemos si es por los compañeros o por iniciativa propia".

"Yo estoy muy cómodo con ellos", respondía Bigote. "Pero estoy encontrando la experiencia fácil porque he estado donde realmente era duro, pero prefiero no hablar porque les haría quedar mal".

Según el humorista "falta espacio y cosas para hacer, yo no me aburro pero falta acción y falta pasar fatiga. No me ha decepcionado la experiencia pero la encuentro muy fácil".

Tras esa actitud de cierto menosprecio hacia el programa, Jorge Javier le transmitió que desde dirección le animaban a irse si no habían cumplido sus expectativas, y que si se iba no iba a ser penalizado por el abandono.

"Quiero seguir aquí", respondía él, "yo no me he quejado de nada".

Al escuchar las quejas de Bigote, Leticia Sabater respondía: "Estamos muertos de hambre, con una mierda de jabón para todos, llenos de cortes en las manos porque no paramos y por tu culpa van a poner esto más duro. Y lo que pasa es que tu concurso es estar tumbado en el Caribe".

Tras ello, la dirección transmitía a Jorge Javier : "La organización ha decidido que a partir de ahora os alimentaréis solo con aquello que él consiga".