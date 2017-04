La universidad estadounidense de Berkeley ofrecerá un curso de dothraki, el idioma de 'Juego de Tronos'

Todo lo que tenga que ver con 'Juego de Tronos' es un éxito asegurado, esta vez ha llegado hasta las universidades, aunque ya hace unos años se imparten diferentes cursos relacionados con la serie, será la Universidad de Berkeley la que dé el gran paso y ha anunciado que habrá un curso centrado en el estudio del dothraki, lenguaje inspirado en idiomas como el ruso, el turco, el estonio, el inuktitut y el swahili.

El dothraki es un idioma que fue diseñado para los habitantes indígenas del sur del Mar Dothraki, por David J. Peterson, miembro de la Sociedad para la creación de idiomas,existen alrededor de 2500 palabras en el léxico, pero solo él conoce la gramática.

"The Linguistics of 'Game of Thrones' and the Art of Language Invention" ("Lingüística de 'Juego de Tronos' y el arte de la invención de una lengua") se llamará el curso de verano de seis semanas impartido por el propio Peterson, que desde el 22 de mayo hasta el 30 de junio iniciará a los alumnos en el dothraki, centrado en el proceso de creación y estructuración de una lengua.

El dothraki ha sido objeto de estudio en numerosas ocasiones. El propio Peterson ya publicó en 2014 el libro "Living Language Dothraki: A Conversational Language Course Base on the Hit Original HBO Series Game of Thrones", a la vez que lanzó una aplicación que permitía aprender algunas frases básicas.

Este curso se diferencia de los anteriores en el arte de crear un idioma en lugar de en el estudio de su gramática y su vocabulario y servirá de herramienta para ayudar a los estudiantes a explorar cómo es entrar en la mente de alguien que experimenta una nueva lengua.

"La clase se entiende mejor como un curso de arte, del mismo modo que un curso de dibujo anatómico debería incluir una parte completamente rigurosa de anatomía humana", explica Peterson al hablar a Berkeley News sobre el enfoque del curso. "Hay tanto valor en la creación de un nuevo idioma como lo hay en la creación de una nueva historia de ficción. Si no ves ningún valor en algo como "Mientras agonizo" o "Al faro", entonces probablemente no te puedo convencer de que hay valor en la creación de un nuevo lenguaje."

Además de la lengua de los guerreros Dothraki, Peterson también desarrolló el alto valyrio para 'Juego de Tronos' y ha trabajado recientemente para otras series como 'Las crónicas de Shannara', 'The 100' o 'Penny Dreadful'.