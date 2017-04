La serie española que está triunfando en Reino Unido

La sonada ficción española regresa a Reino Unido para emitir la segunda temporada tras su gran éxito. La serie se ha convertido en la primera ficción de origen español en emitirse en abierto en territorio británico.

'Vis a vis', ha sido alabada por el prestigioso periódico 'The Guardian', que ha publicado un artículo anunciando la nueva temporada de 'Locked Up', su nombre en el extranjero, describiendo la ficción como "un éxito inteligente y emocionante".

El periódico destaca que existen grandes similitudes con la serie estadounidense 'Orange is the new black', pero que "la originalidad de la serie española ha elevado las expectativas para con su segunda temporada".

El autor del artículo describe a 'Vis a vis' como "innovadora" y que goza de un "toque inteligente que recuerda a 'Breaking Bad'".

La ficción española puso punto y final a su emisión en España, pero Antena 3 ya cuenta con su sucesora 'La casa de papel', del mismo productor Álex Pina, que se estrenará el próximo 2 de mayo.