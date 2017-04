Maria Teresa rota y preocupada por su relación con Bigote Arrocet

Maria Teresa Campos esta pasando por un momento delicado mientras que su novio participa en el reality de Telecinco. La periodista es consciente de que el paso de Bigote Arrocet por 'Supervivientes' puede marcar un antes y un después en su relación.

La portada de la revista 'Lecturas' ha dejado ver el débil estado anímico de la presentadora y un rostro desmejorado y de preocupación.

Meli Camacho, quien fue colaboradora de ¡Qué tiempo tan feliz! esta siendo uno de los pocos apoyos que Maria Teresa está teniendo durante los dificiles momentos que está pasando.

Mientras tanto, Bigote Arrocet ya se ha instalado en la isla aunque su novia ha confirmado que prefiere no verle: "No voy a ver la gala, no puedo. Me han invitado mis hijas a verla en su casa todas juntas, pero no estoy preparada", dijo la presentadora en referencia a la primera gala del reality.

Por su parte, el humorista evita nombrar a Maria Teresa, y tan solo se limitó a responder a Jorge Javier Vázquez: "Ella dijo que no me vería porque no quería verme sufrir, pero yo aquí no sufro", dijo Arrocet.