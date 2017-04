Cristina Pedroche confiesa que la ansiedad de hacer muchas cosas a veces no le deja dormir

Cristina Pedroche, tras regresar de unas pequeñas vacaciones con su marido, ha querido compartir con sus seguidores cómo ha desconectado por unos dias de su ajetreada vida profesional.

En su blog personal 'Wonder Wall' ha escrito una publicación que empieza así:"Amo mi vida, mi trabajo, mis compromisos profesionales, mi ciudad, mis restaurantes… peeero… hay que saber parar un momento y verlo todo desde otra perspectiva. Tener una semana de vacaciones me ha servido para desconectar, para ver las cosas desde otro punto de vista…".

Pedroche ha confesado que: "reconozco que soy una persona muy ansiosa y que cuando quiero algo lo quiero ya. Muchas veces esta ansiedad me lleva a no saber disfrutar de las cosas porque cuando ya estoy en el camino de conseguir algo no estoy pensando en disfrutarlo, sino en qué será lo siguiente. Hay días que hago tantas cosas que me cuesta dormir por las noches porque con la sobreexcitación de querer llegar a todo, cuando me meto en la cama no consigo conciliar el sueño".

Por último, ha expliado que aunque ha estado de descanso no ha parado, " también soy una persona hiperactiva con ganas de comerse el mundo y de hacer siempre mil cosas y me he juntado con otro que es casi peor jajajaja. La combinación es explosiva".

La televisiva ha querido dejar claro la importancia que para ella tiene parar a respirar y volver con las pilas cargadas.