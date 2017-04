Bigote Arrocet confiesa que esperaba que 'Supervivientes' fuera más duro

Bigote Arrocet está siendo tema de conversación en el reality por no estar compartiendo apenas momentos con el resto de sus compañeros. El novio de Maria Teresa Campos no duerme, ni se alimenta junto al resto de concursantes algo que ha empezado a preocupar al programa.

Jorge Javier Vázquez ya se lo dijo durante la segunda gala de 'Supervivientes': "Te vemos muy aislado del grupo". Aunque Bigote Arrocet ha negado que se haya marginado, Leticia Sabater a confirmado esta actitud: "La primera semana lo vi muy pasivo, muy a su bola, prácticamente sin relacionarse con nadie".

El humorista ha destacado que "la experiencia la encuentro un poquito fácil. Yo he estado donde realmente era duro. Yo pensaba que esto era duro, y de duro no tiene nada. Faltan cosas para hacer, está todo limitado. No me aburro, pero falta un poco de acción y pasar fatigas".

A lo que el presentador de 'Supervivientes' ha respondido: "Si quieres abandonar, la organización no hará nada por evitarlo". Y aunque la organización del programa a ofrecido a Bigote abandonar el programa, el novio de Maria Teresa Campos han negado la oferta, ya que según él "se encuentra muy cómodo".

El programa ha decidido endurecer las condiciones de los concursantes tras las palabras de Bigote: "A partir de ahora, os alimentaréis solo con aquello que él consiga. Vais a seguir teniendo la dotación mínima, pero en cuanto a lo que proporcione el Cayo, solo aquello que consiga Edmundo".