Ana Rosa Quintana evita en pleno directo un suicidio por desahucio: «De tirarte nada»

En el madrileño distrito de Tetuán se ha vivido una situación de máxima tensión durante la mañana de este viernes. Un hombre amenazaba con lanzarse al vacío desde el balcón de su casa si desahuciaban a su madre de su vivienda. Francisca, de 83 años, quien padece alzhéimer avanzado, que había sido víctima de una estafa inmobiliaria. Por ello, su hijo se puso contra las cuerdas para paralizar el desahucio. La intervención de Ana Rosa Quintana, durante la emisión de ‘El programa de AR’ evitó una desgracia.

Desde plató se consiguió contactar con Fabián, el hombre que se encontraba apostado en el balcón de su domicilio:

“Estamos muy nerviosos. La situación es que está aquí la policía, un furgón, están mis hijos, los de la plataforma, no dejan pasar a nadie. Estamos coaccionados. Te lo juro que no sé lo que voy a hacer. Como entren y toquen a un hijo mío me tiro desde el balcón. Me han quitado mi vida, me han quitado mi dinero, me han quitado mi negocio y parezco yo un delincuente. Se están vulnerando mis derechos. Sólo pido justicia. El delincuente será Antonio Arroyo y si quiere otra muerte, la va a tener en directo”, exclamaba notoriamente nervioso el hombre.

Fue entonces cuando la presentadora intervino para recordarle la importancia de mantener la calma. “Es muy importante tanto para ti como para tu madre que mantengamos la calma. Piensa en tu madre. Tú eres el hombre que está sujetando todo y no puedes desfallecer”, le dijo.

La respuesta de Fabián fue algo más sosegada que en su primera intervención. El hombre insistió en que se lo habían quitado “todo”. “Sólo necesito tiempo. Sé que la casa la tengo perdida, pero necesito tiempo. Tengo una casa, me han dado unas llaves ya pero necesito mínimo un mes. La casa está vacía, tengo que amueblarla, dar de alta los suministros y acondicionarla para mi madre. Ya no me dan ni tiempo y no tenemos ningún sitio al que ir”, recalcó.

Fue entonces cuando la presentadora hizo un llamamiento para poder lograr la prórroga para esta familia. Instaló la calma convenciendo al ciudadano para no arrojarse desde el balcón y conseguir permanecer en la vivienda. Lo logró. Fabián habló con el propietario del domicilio y le concedió ese mes solicitado. Una situación de extrema gravedad que tuvo un final feliz.