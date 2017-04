¿Va a volver Anna Simón a 'El hormiguero'?

¿Por qué no aparece Anna Simón en 'El hormiguero? Esa es una de las preguntas que se han hecho en los últimos meses los fans del programa de Pablo Motos.

Hay que recordar que su ausencia se produjo después de que empezase a presentar el programa de la cadena catalana TV3 'Oh Happy Day'.

El formato catalán, no obstante, acabó el viernes 21 de abril y por ello el pasado miércoles Frank Blanco quiso mandarle un recado a 'El hormiguero' desde 'Zapeando'.

El presentador comentó lo siguiente: "Pilar Rubio, por ejemplo, sigue yendo ¿no? Tú hace tiempo que no vas, deberías volver porque tu programa de la TV3 'Oh Happy Day' ya se acabó".

La propia Anna Simon respondió así de escueta: "Hace tiempo que no voy. Sí, ya se acabó 'Oh Happy Day'. No sé...". ¿Volverá?