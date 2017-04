Pepe Navarro habla de su experiencia con 'Gran Hermano'

Aunque Mercedes Milá es la seña de identidad de 'Gran Hermano', no siempre fue así. Igual que la última edición la presentó Jorge Javier Vázquez, la tercera del reality más longevo emitido en España fue conducida por Pepe Navarro. Algo de lo que ha hablado en su visita a 'Mi casa es la tuya' de Bertín Osborne.

El presentador no se ha escondido al asegurar que "es un programa muy bien hecho, al margen del contenido" y que él aceptó presentarlo porque le dijeron que Mercedes no quería continuar y buscaban a alguien con su perfil por lo que tomó la decisión. No se arrepiente en absoluto porque "fue un buen divertimento". Aunque acabó ahí, pudo haber tenido una continuación años más tarde con su versión 'VIP'.

No porque le ofrecieran presentar sino porque le dejaron caer que si quería formar parte de los concursantes que entrasen a la casa. Pepe Navarro no lo vio con malos ojos hasta el punto de que llegó a negociar. Sin embargo, "si entro ahí es porque hago un programa cada día y eso tiene un precio" explica el periodista para razonar por qué finalmente no entró en la casa de Guadalix.