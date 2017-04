Gloria Camila contra el mundo en 'Supervivientes'

No se puede decir que esta edición de 'Supervivientes' esté siendo complaciente con los concursantes. Todo lo contrario. Han empezado con tal fuerza algunos que si ya ha habido los primeros enfrentamientos no resulta extraño que algunas confesiones hayan resultado de lo más duras cuatro días después de empezar la aventura.

De entre quienes más están destacándose en estos momentos destaca sobre todo Gloria Camila. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano está aprovechando su estancia en Honduras para dejar muy clara su visión sobre las cosas. Si ya se enfrentó duramente con Alba Carrillo porque esta mentó el accidente de tráfico de su padre en el que mató a un hombre, Gloria Camila sigue sin esconderse.

Hablando con Leticia Sabater ha asegurado que no le caen bien ni María Teresa ni Terelu Campos porque le llegó a sus oídos que le dijeron a Bigote Arrocet, compañero en la isla, que tuviese cuidado con ella. Además sobre su hermanastra, Rocío Carrasco, Gloria no tiene buenas palabras porque asegura que no la entiende y que en todo caso ni la considera hermana suya.