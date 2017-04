Aylén y Marco lo dejan y él quiere volver a tener una la relación con Aly

El plató de Sálvame recibió ayer a la ganadora de 'GH VIP 5', Alyson Eckmann, que hizo un repaso de su experiencia vivida en la casa de Guadalix.

El programa le había preparado una sorpresa, la llamada de Marco ferri, quien fuera su amigo íntimo en la casa y por el que había sentido atracción y este confesaba que estaba libre, que la relación con Aylén se había terminado.

Marco: "Hemos decidido darnos un tiempo. Nos hemos dejado para entender los dos lo que necesitamos el uno del otro. Porque en los últimos meses la verdad es que no nos hicimos bien el uno al otro. Hace varios meses que no estamos bien, lamentablemente", explicó el italiano al programa.

Preguntado por la entrevista de Alyson en el 'Deluxe': "He escuchado alguna cosa positiva que yo también pienso de ella, sobre momentos bonitos que hemos pasado dentro de la casa con nuestra amistad. Tengo un recuerdo muy positivo, es una chica encantadora, muy guay y ojalá un día pudiéramos tener una dinámica por la cual podríamos volver a reírnos y a vernos y a retomar la relación donde la hemos dejado".

A lo que Alyson respondía con más frialdad. "¿Lo han dejado? Ok, no es asunto mío, lo que ha pasado, los vídeos que he visto es una situación que no es asunto mío, me da igual. Tengo al brasileño y estoy contenta".