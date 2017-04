"Yo no me fui del 'Mississipi' por capricho"

'Mi casa es la tuya' ha tenido uno de esos invitados que suelen elevar el nivel general del medio televisivo. Pepe Navarro es uno de los presentadores más reputados de España y lo es por una trayectoria plagada de éxitos y también de muchas situaciones complicadas. De hecho el propio Pepe le ha contado a Bertín cómo se marchó de 'Esta noche cruzamos el Mississipi' el mítico programa que presentó en Telecinco en los 90.

El periodista recuerda que él no se marchó por decisión propia del programa sino que las circunstancias le obligaron a ello. Cuenta que Asensio (uno de los directivos de Antena 3) le hace una gran oferta para llevarse el programa desde Telecinco a su cadena. Una oferta tan buena que casi parece irrechazable. Sin embargo "yo no podía olvidar que dos años antes me había echado de Antena 3" asegura Pepe Navarro sobre la oferta de Asensio.

Por esa misma razón habló con Telecinco para plantearle la posibilidad de renovar el contrato de 'Esta noche cruzamos el Mississipi' y acabar con las dudas sobre su continuidad. Sin embargo, durante este proceso, los directivos de Telecinco le pusieron una condición que Pepe Navarro no estaba dispuesto a aceptar: cambiarle el nombre al programa porque a la madre de uno de ellos no le gustaba. Razón por la que Navarro acabaría marchándose, ahora sí, a Antena 3.