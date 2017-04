Una maleducada en 'First Dates'

Se puede ser mejor o peor persona pero no se deben perder las formas. Al menos no con alguien que no conoces de nada y que se debe llevar una impresión más o menos positiva. Esas podrían ser las credenciales que todos los concursantes de 'First Dates' deberían llevar a rajatabla pero que rara vez surten efecto con personajes como la joven que este miércoles ha enervado a todos con su forma de ser.

Dice de sí misma que tiene las cosas claras y que en el chico que busca quiere exactamente lo mismo. Lo que obvia Marcela, que así se llama esta chica de 35 años madrileña, es que hay que tratar de dar lo mejor de uno mismo para obtener exactamente algo similar. Y precisamente eso no es lo que ella ha hecho en su cita en 'First Dates'.

Su ligue, Julio César, ha tenido que soportar cómo todo el rato Marcela lo ha menospreciado por diferentes razones y cómo la mujer ha estado buena parte de la cena hablando solo de sí misma y de lo mucho que se quiere. Unas condiciones insoportables para poder entablar una conversación que llegara a buen puerto y que desde luego han convertido a este pretendienta en una de las menos queridas de todo 'First Dates' .