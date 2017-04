'El Hormiguero' se llena de 'Las chicas del cable' la nueva serie de Netflix que se estrena el 28 de abril

El 28 de Abril se estrenará en la plataforma estadounidense 'Las chicas del cable', la nueva serie de Netflix, se trata de la primera apuesta estadounisdense por la ficción española y se emitirá en 190 países.

El hormiguero ha recibido a estas cuatro chicas,que reconocieron que tener espectadores de todas partes del mundo resultaba impresionante.

Pablo Motos fue gran protagonista por sus preguntas que algunos tacharon de machista, preguntando acerca de las habilidades de baile de las chicas, entre otras cosas.

Fue al comienzo de la entrevista cuando Motos preguntó, sin tapujos, sobre como se desenvolvían en la pista de baile. "En seguida hablamos de Las chicas del cable, estábamos discutiendo en el pasillo una cosa y os la quiero preguntar así de sopetón. Es una pregunta que todo el mundo se hace a sí mismo por lo visto sobre las chicas. ¿Vosotras sabéis bailar reguetón?". Fue Maggie Civantos la que tomó la iniciativa, respondiendo que "todo el mundo debe de bailar reguetón, es bueno para la salud". Entonces llegó una de las sentencias de Pablo Motos más criticadas: "ahora mismo las chicas se dividen entre las que saben perrear y las que no saben perrear". La actriz de Vis a Vis intentaba remendar el error de nuevo: "pero los hombres también, no es una cuestión de género". Motos no se dio por vencido y aún le preguntó a Blanca Suárez si sabía "perrear".

El presentador también quiso adentrarse más y preguntó por los actores de Hollywood con los que harían escenas de cama e incluso apuntó que éstas escenas podrían ser como en la película Cincuenta sombras de Grey. Además, Motos preguntó si las mujeres podían ser amigas entre sí o se criticaban. Las preguntas de Pablo Motos esa noche no gustaron mucho a los espectadores y cibernautas que lo criticaron en redes sociales.