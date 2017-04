El gran trauma de una de las concursantes de 'Masterchef'

Esta edición de 'Masterchef' nos está dejando varios protagonistas. Uno de ellos es el granadino Jorge, que mantiene una relación con Miri, la concursante más joven del programa de Telecinco. También una de las que más comentarios está acaparando es Laila.

La aspirante, que tuvo que aprender a cocinar con nitrógeno líquido, confesó más tarde el gran tauma personal que le ha llevado tener miedo a algunos utensilios de cocina.

"Tuve un accidente en la cocina. Estuve 3 semanas en una UCI y los médicos no sabían si iba a volver a ver. Era lo que más agonía me producía. Me quemé las córneas y todo lo que pueda ser inflamable, estalle, el microondas, la olla a presión, esto (en referencia al nitrógeno)...para mí es una fobia, era inviable hacerlo. También un reto apuntarme a 'MasterChef' para enfrentarme a estos miedos, pero no esperaba que fuese tan pronto".

De hecho, Masterchef mostró varias imágenes de Laila en el hospital, con la cara visiblemente dañada.