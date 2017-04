Críticas por intrusismo laboral a Elsa Pataky

'Desafío Max' es el libro que Elsa Pataky junto con el entrenador personal Fernando Sartorius ha escrito para concienciar a las personas para que se pongan en forma, pierdan peso y se sientan mejor consigo mismos. Una moda muy actual que pasa por cuidar nuestro físico hasta el punto de echar manos de publicaciones que nos ayudan como la que ha presentado la actriz en 'El Hormiguero'.

No obstante la entrevista de Elsa Pataky en el programa de Pablo Motos ha molestado a alguna parte de la audiencia que entiende como intrusismo laboral lo que la artista ha hecho con este último libro. Las críticas se centran en preguntarse el porqué de que esté publicitando un libro sobre fitness y nutrición cuando no se ha preparado profesionalmente para ello y hay quienes sí lo hacen y conocen los beneficios y los riesgos de este tipo de vida saludable.

No es la primera vez que sucede algo similar con algún entrevistado de 'El Hormiguero' . Suele suceder que cuando alguno de los personajes públicos que acuden al programa de Antena 3 a presentar algún libro de autoayuda sobre temas en los que no están formados, las críticas aparecen rápidamente por lo que se considera un menosprecio a los profesionales de dichos sectores que no tienen la misma cabida en los medios.