Belén Esteban : "Jesulín de Ubrique no está dispuesto a pagarle la carrera a Andreíta"

Belén Esteban no ha aguantado más y ha contado todo lo que le venía atormentando los útimos días y es que el padre de Andreíta ha vuelto ha increparle los nervios y la colaboradora no ha podido contenerse: «Llevo una semana callada pero lo voy a decir porque me da la gana», comienza una Belén Esteban fuera de sí dirigiéndose a la presentadora, Carlota Corredera. «Dije que había hablado con Jesús Janeiro y me había dicho que todos los estudios de mi hija los pagábamos a medias, me pidió la documentación, le mandé toda la documentación con cuatro fotos de mi hija por correo certificado», explica muy molesta.

«A los quince días le llamé yo y me dijo que él no le pagaba los estudios a la niña»«Es tu obligación como padre», en una serie de reproches contra el que fuera su ex-marido : «Me parece muy bien que le hayas pagado a tu hermano la carrera de piloto, no sé si se la has pagado a tu mujer, lo que no entiendo es que no le pagues a tu hija mayor la carrera, pero aquí está su madre que la pagará».«Dice que no está dispuesto a pagarlo, colgué y no he vuelto a saber nada», relata Belén Esteban, que dice que Jesús Janeiro cambió de opinión tras consultarlo con su abogado y éste le dijese que no tenía obligación de hacerlo. «Es tan feo, primero dijiste que sí, luego que no, pero aquí está su madre. Estoy tan dolida, pero no le va a faltar y menos para lo que es, por supuesto, aunque no tuviera yo, lo pediría, pero lo tengo».

Andreíta que comenzará los estudios en el extranjero en lo próximos meses no contará con la ayuda de su padre, a lo que Belén se mostró muy indignada «Lo que me duele es que se lo comenté y me dijo que sí»,