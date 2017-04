«Saul Goodman no me cae bien»

«Con este personaje me tocó la lotería». Bon Odenkirk (Berwyn, Estados Unidos, 1962) es franco a la hora de hablar de Saul Goodman, el abogado sin escrúpulos al que interpretaba en la celebrada 'Breaking Bad', creada por la cadena estadounidense AMC. En principio, su personaje estaba destinado a ocupar un lugar secundario pero se acabó haciendo tan grande que tras el final de la serie los productores decidieron hacer un 'spin-off' centrado en su pasado, 'Better Call Saul' ('Mejor llamar a Saul', el lema de su despacho). Ahora, con él de protagonista, la tercera temporada de esta ficción llega a Movistar Series, donde está disponible bajo demanda para sus abonados, y el actor acaba de visitar nuestro país para hablar de las nuevas tramas.

Y pese a que la carrera de Odenkirk se catapultó gracias a este papel, él se sigue extrañando de que su personaje, totalmente falto de ética y que se vende al mejor postor, aunque se trate de un sanguinario capo de la droga, caiga tan bien a los espectadores. «Sé que hay mucha gente a la que le cae simpático Saul Goodman, pero yo no siento simpatía por él. Sí me cae bien Jimmy McGill (el alter ego de su personaje, antes de que cambiara radicalmente y empezase a usar el pseudónimo de Goodman), tiene una dimensión más humana, más hogareña. Es más propenso a tener relaciones normales con su familia, es más entrañable. Por eso me pregunto constantemente por qué la gente tiene más simpatía por Saul», confiesa el actor.

La serie precisamente se centra en la transición gradual de Jimmy McGill a Saul Goodman, de abogado aspirante, que anhela rehacer su pasado y demostrar a todos (en especial, al idealizado hermano mayor, Chuck) que es honrado y merece un hueco respetable en la sociedad hasta convertirse en el 'abo-gánster' charlatán vestido con trajes chillones, pero listo a rabiar que conocimos en 'Breaking Bad'.

«El Camino de Santiago me ha hecho volver a pensar en el catolicismo»

«Gran parte de esta temporada se centrará en la creación del imperio de la droga que monta Gus Fring y veremos la transformación de Saul hasta llegar a ser un personaje similar al que es en 'Breaking Bad'. Esperemos que haya una cuarta temporada porque creemos que hay material de sobra, aunque no queremos alargarla innecesariamente», añade Odenkirk.

- ¿Le gustaría que la serie llegase a la época de 'Breaking Bad', incluso a su futuro?

- Sí, me encantaría saber qué pasa con el personaje después de 'Breaking Bad'. Me consta que los productores también tienen mucho interés en desarrollar al personaje.

Mérida, Salamanca...

Durante las semanas que Odenkirk ha estado visitando España aprovechó para realizar una de las rutas del Camino de Santiago junto a su pareja y compañera de reparto Kim Wexler (Rhea Seehorn), como dos peregrinos más. «Salimos desde Sevilla, aunque evidentemente gran parte del trayecto lo hicimos en autobús, pero hemos hecho un promedio de 30 kilómetros al día. Me gustó mucho, visitamos ciudades como Mérida, Puebla de Sanabria o Salamanca. Creo que no le he hecho justicia estando tan poco tiempo en esos lugares, pero llegábamos sobre las tres de la tarde cada día y estábamos cansados. Es una maravilla este país y además este camino me ha hecho a volver a pensar en el catolicismo que abandoné cuando tenía dieciséis años. Ahora le tengo más respeto».