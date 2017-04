El reto más musical de Pilar Rubio

Una semana más 'El Hormiguero' ha demostrado que tiene en Pilar Rubio a una auténtica caja de sorpresas. La colaboradora ha tenido que superar un nuevo reto en el que además ha luchado contra sus recuerdos porque lo que le ha tocado hacer fue algo que se prometió no repetir. Ha tenido que patinar para hacer sonar unas botellas.

La propia Pilar ha reconocido que "me caí hace diez años y me dije que nunca más". Precisamente por eso el equipo de 'El Hormiguero' la ha preparado a conciencia con protecciones que no han hecho las delicias de la presentadora: "Esto es muy poco sexy, no soy la envidia de las Kardashian".

Pero una vez más ha logrado superar la prueba. Ha conseguido que patinando sonara 'La Cucaracha' dándole con cucharillas a las botellas que había dispuestas fuera del plató. Después con 'Sonrisas y lágrimas' el logro ha sido el mismo, Pilar Rubio ha conseguido deslizarse hasta hacer sonar la inconfundible melodía.

Pero aún había una sorpresa final. Para saber a qué deberá enfrentarse la próxima semana, Pablo Motos ha retado a Pilar Rubio para que haga de Olivia Newton-John en el musical de 'Grease'. "Con esos ojitos azules que tienes podrías hacer de John Travolta y lo mejor, cantando en inglés" le respondía Rubio al presentador de 'El Hormiguero' obligándole a este a formar parte también de la próxima prueba.