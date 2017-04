Paola e Iván calientan 'Supervivientes'

'Supervivientes' acaba de empezar y la tensión sexual comienza a ser uno de los temas de conversarción entre los concursantes. Los protagonistas, Paola Caruso e Iván González. La cantante italiana y el tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' han sido los primeros en dar rienda suelta a la pasión y han protagonizado el primer 'affaire' amoroso de esta edición.

Ha sido acomodarse en el Cielo de las islas hondureñas, playa Uva, y que ambos concursantes no hayan podido evitar que se gusten. Desde que se vieron por primera vez, las caricias, los besos y los abrazos no han cesado entre ellos. De hecho, Paola ha llegado a reconocer que «Iván me gusta muchísimo, ahora quiero conocerlo mejor, despacito». El tronista, en cambio, no busca nada serio y lo tiene bien claro: «de novia no, ¡pim pam! Y hasta luego Lucas». De hecho, llegado el momento de las nominaciones, los espectadores del reality criticaron la votación del tronista. Y es que, pese a estar viviendo un idilio con Paola, éste no dudó en nominarla, algo que creó gran revuelo en las redes tildándolo de «falso».

La italiana es una de las nominadas de la semana junto a Laura Matamoros, Janet y Leticia Sabater.