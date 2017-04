Mila Ximénez contesta a las críticas de Mercedes Milá: "El mal rollo lo lleva usted internamente"

Mercedes Milá visitó el pasado sábado el plató del 'Deluxe' para presentar la segunda temporada de su programa 'Convénzeme', también ha dado lugar ha comentarios sobre los colaboradores de 'Sálvame'.

La antigua presentadora de 'Gran Hermano' habló de Mila Ximénez, asegurando que no le aguantaba y que no le gustaba porque tenía un rollo "negativo y desagradable", a lo que la colaboradora no dudo en responder.

"Señora Milá, creo que usted dijo que le producía mal rollo. Yo a usted no le produzco mal rollo porque el mal rollo lo lleva usted internamente. Usted dice que yo soy una persona borde y yo digo que usted es una persona profundamente chunga", afirmó Mila Ximénez.

Además, sugirió a la presentadora catalana que pidiera perdón a 'Telecinco' por decir que 'Supervivientes' estaba "estafando a la audiencia": "Parece ser que usted tenía la información de que la cadena y una servidora había pactado que ganara el reality show", explicó Ximénez

"Tienes que utilizar el conflicto para que la gente se haga eco de lo que usted comenta"

Mila Ximénez tenía mucho más que decir a Mercedes Milá. La colaboradora aseguro que el mencionarla tanto a ella como a Kiko Hernández en el 'Sábado Deluxe' fue para volver a ser noticia. "Nadie sabe qué hace o a qué se dedica usted en este momento. Como parece ser que su trabajo está en unos índices bajos, tienes que utilizar el conflicto para que la gente se haga eco de lo que usted comenta",señaló Ximénez.

Finalmente, Mila ha amenazado a la catalana con airear algunos de sus trapos más sucios. "No me hagas rebuscar más", agregó la colaboradora ante la atenta mirada de sus compañeros.