Lecquio le gasta una broma pesada a Cristina Tárrega en directo

El programa de Ana Rosa comenzaba con los tertulianos, el italiano Alessandro Lecquio y Cristina Tárrega comentando la entrevista que Ivonne Reyes había dado el pasado sábado. En dicha entrevista Ivonne respondió algunas preguntas como si había tenido un romance con Lecquio, a lo que contestó que no rotunda.

La palabra de Alessandro se puso en duda, por parte de Tárrega, que siempre había mantenido que sí, al escuchar que Reyes negara haber tenido una relación con Lecquio, el encontronazo se produjo cuando el italiano también aseguró que Tárrega le hizo lo mismo y ahí fue cuando se desencadenó el conflicto en directo. Alessandro acusó a Tárrega "Tú también me negabas"

"Me lo estoy tomando en cachondeo Alessandro porque no hay ninguna verdad. Dicho esto, me importa un bledo lo que digas", respondía la presentadora.

"Deja de mentir, que eres muy mentiroso", continuaba ella, y él respondía irónicamente: "A estas alturas de la película, ¿crees que a mi me interesa mentir en estas cosas?".

Ella amenazaba con irse, cuando él le pedía disculpas y ella le aseguraba que ya estaba llamando a los abogados si él no lo negaba tajantemente.

A la vuelta de publicidad y con el ambiente menos tenso, Lequio se ha disculpado con Cristina Tárrega. "Ha sido todo una broma de mal gusto. Te pido perdón", decía. .