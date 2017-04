El machismo vuelve a sobrevolar 'El Hormiguero'

Pablo Motos y 'El Hormiguero' son fuentes inagotables de noticias. Cada día llevan a un invitado con mayor o menor bagaje que consigue por sí mismo hacer que todo el mundo hable del programa. Pero a veces, como este lunes, la entrevista se tuerce por lo que se consideran muestras de machismo del propio presentador.

'El Hormiguero' ha invitado a 'Las chicas del cable': Ana Fernández, Maggie Civantos, Nadia de Santiago y Blanca Suárez. Cuatro jóvenes y grandes actrices españolas que entre otras cosas han destacado en su entrevista por ser sinceras y naturales. Especialmente en el caso de Ana que confiesa no tener ritmo alguno para el baile.

Pero lo que ha escamado a la audiencia ha sido cómo Pablo Motos ha encarado la entrevista con las cuatro artistas. Al parecer sus comentarios y su continuo coqueteo han sido una tónica habitual en la charla. Algo que ha encendido las redes.

No me ha dado nunca la impresión, pero qué programa más machista y más chapado a la antigua, no me jodas#ChicasCableEH