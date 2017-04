José Coronado: «Cada cigarrillo es una papeleta para que te dé un infarto»

José Coronado se siente agradecido. El actor sufrió un infarto hace unos días y está dispuesto a poner todo de su parte para que no vuelva a suceder. Fumador desde hace 40 años, Coronado asegura en una entrevista para ABC que "esto me ha abierto los ojos para siempre. Llevo cinco días sin fumar, desde que me dio el arrechucho, y te aseguro que no lo pienso volver a hacer".

El actor, aquejado de un fuerte dolor en el pecho, avisó a los servicios de emergencia el pasado 15 de abril y fue trasladado al madrileño hospital de La Princesa donde se le implantó un stent y permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Coronarios durante varios días. Para los médicos que le atendieron, José Coronado no tiene más que palabras de agradecimiento. "Desde el primer momento en el que los servicios de emergencia que llegaron a mi casa y, luego, en el hospital, me sentí siempre súper atendido. Tenemos una Sanidad pública envidiable, que hay que agradecer. Tal vez no seamos conscientes de la Sanidad tan maravillosa que hay en España". (Más información en Mujerhoy.com)