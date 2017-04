La infidelidad como moda en 'First Dates'

Los estereotipos que 'First Dates' defiende cada día no son desde luego obligatorios de seguir. Son una mera fórmula de entretenimiento que hacen que cada día desfilen por el programa de citas personas de muy diferente condición. Sin embargo, este lunes ha habido un tema recurrente que se ha puesto sobre la mesa: la infidelidad.

Por parte de tres pretendientes que no tenían nada que ver el uno con el otro. Por un lado José Tomás, un hombre entrado en años que admite que fue infiel a su pareja pero que se exime de culpa por ello. "Mi mujer no supo pararme a tiempo" alude este pretendiente de 'First Dates' que además no ha destacado precisamente por su humildad.

Por otro lado el caso que más ampollas ha levantado. Ainhoa, una joven que no solo ha confesado haber sido infiel sino que no se siente mal por ello por sentirse parte de la sociedad. A saber, según la chica, ella solo fue infiel una vez aunque durante cuatro años y de todos modos alude a que entre los jóvenes de hoy en día es una práctica habitual por lo que ella no se siente mal.

El hecho es que no estaba sola sino que su propio padre también ha ido a buscar el amor. El hombre, que se llama Guillermo, ha demostrado que de tal palo, tal astilla, pues ni corto ni perezoso ha admitido ser infiel por naturaleza.