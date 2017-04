Alyson Eckmann confiesa su relación con un famoso actor español

El pasado 22 de Abril 'Sálvame Deluxe' recibió a Alyson Eckmann, ganadora de 'GH VIP 5'. La reportera tuvo una entrevista con Jorge Javier Vázquez y habló de algunas partes de su vida que desconocíamos, tanto en lo personal como en su profesión y de su paso por 'Hable con ellas'.

'Hable con ellas' fue un programa que presentaban varios rostros conocidos de la prensa rosa, que tras varios capítulos finalmente se dejó de emitir. Uno de los rostros conocidos que lo presentaban era el de Alyson Eckmann,donde afirma vivió sus peores momentos "Me iba muchas veces a casa en el taxi llorando""Por Twitter me hundí, me machacaron. Tuve que ir al psicólogo porque creía que era una m..." Aparte de no llevarse bien con todas sus compañeras, sobre todo puntualizó a Marta Torné de la que dice "No hubo feeling"

Alyson, también nos contó su romance con Álex González , el actor más conocido por su paso por la serie 'ElPríncipe', "Nos conocimos y me invitó a cenar. Luego fuimos a su casa en el campo, nos lo pasamos muy bien y ya se fue todo a la m... y estoy aquí", confesó Alyson entre risas. "No prosperó porque no hubo feeling", añadió, aunque recordó que "también pasó una cosa que me fastidió un poco. Cuando estás conociendo a alguien y sale en las revistas que estáis enamorados, te mete algo en el cuerpo y te prohíbe...".

"¿Tu no te enamoraste de él?", preguntó Jorge Javier. "No, no", confesó ella. "Es muy buen tío, pero no hubo feeling", insistió.