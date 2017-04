El "grave error" que cometió Jorge Javier según Mercedes Milá

El 'Deluxe' tuvo este sábado como invitada a Mercedes Milá, quien visitó el plató para presentar la segunda temporada de 'Convénzeme', su programa literario que regresa hoy a Be Mad.

La presentadora se encontró allí con Jorge Javier Vázquez, su sucesor al frente de 'Gran Hermano'. "El día del primer programa te llevaste un marrón que pobrecillo... Yo lo siento porque no sabía que esto iba a ser así. Me pidieron el favor de estar y ya está", comentó Milá.

Mercedes ha desvelado a Jorge Javier que el día que se celebró el homenaje para despedirla después de conducir 15 ediciones de 'Gran Hermano' él comentió "un error muy grave".

Mercedes Milá explicó que "fue ponerte a guerrear con los concursantes, con los líderes de 'GH'. No puedes discutir ni tratar mal a Ismael."

"Yo no le traté mal", matizó el presentador, y justificó que "hay cosas que aunque las piense no las digo. Eso de que 'sin Mercedes no hay programa' yo no lo diría nunca de nadie". "Eso lo dice la gente y lo tienes que aguantar, tú te metiste en un avispero... ¿Para qué? Tú no tenías la culpa de nada", apuntó Milá.

Insultos a Jorge Javier como presentador de 'GH'

"Yo no he contado una cosa que pasó esa noche, que no quise decirla durante la edición para que no se armara todavía más jaleo", comenzó diciendo Jorge Javier Vázquez a Mercedes Milá.

"Fíjate cómo estaba el ambiente de enrarecido esa noche que una concursante de 'GH' me dijo en una publicidad que ella había escuchado como desde su zona de exconcursantes se me llamaba maricón y enano. No lo oí, pero eso te hace darte cuenta de cómo estaba el ambiente esa noche", desveló el presentador.

"Yo tengo que volver a nacer para ser tan tonta de enfrentarme a un compañero como tú, porque tengo las de perder. Tú llenas toda la programación de Telecinco y yo estoy en Be Mad", apuntó Mercedes después de asegurar a Jorge Javier que "no van a conseguir enfrentarnos".