¿Qué hay detrás del apasionado beso de Angy y Mónica Naranjo en 'Tu cara No me Suena Todavía'?

Como viene siendo habitual desde hace unas semanas, Antena 3 volvió a emitir en la noche del viernes una nueva gala de ‘Tu Cara No Me Suena Todavía’, la versión con anónimos del formato original de éxito en la cadena.

Durante la misma se pudieron ver actuaciones magistrales a cargo de algunos de los nuevos participantes, desde dos idénticas vocalistas de The Cranberries y La Oreja de Van Gogh, hasta Melendi y Nino Bravo, pasando por unas Grecas algo despistadas o una Tina Turner que no consiguió el pase.

Sin embargo, pese a ello, uno de los momentos más comentados por los espectadores lo protagonizaron Angy Fernández, ganadora de la primera edición de ‘Tu Cara Me Suena’, y Mónica Naranjo, miembro del jurado.

La joven acudió al programa para imitar a Bruno Mars con el tema ‘When i was your man’, una canción que motivó que tras finalizar la actuación se emocionara, propiciando también los comentarios positivos de todos los miembros del jurado. Así, Naranjo, no dudó en expresar a Angy que “cada año que pasa te haces más grande” y acto seguido le dio un apasionado beso que puso fin a su valoración.