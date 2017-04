Leticia Sabater, la nueva concursante de 'Supervivientes 2017': "Voy a echar mucho de menos no tener el apoyo de mi madre"

Leticia Sabater, se estrena como participante de 'Supervivientes 2017', FormulaTV le hizo su última entrevista antes de viajar a Honduras.

La presentadora, actriz y cantante española, ha declarado que el amor lo puede encontrar en cualquier parte, en el supermercado, el metro ,cruzando un semáforo, en las redes sociales incluso en la isla , pero que le resulta muy difícil olvidar a su expareja, "Lo de Roberto fue un momento muy doloroso, después de la pérdida de mi madre se convirtió en el segundo peor momento de mi vida. Tuve que cancelar todos mis bolos y proyectos, me hundí..."

Leticia va a echar de menos el apoyo de su madre y es que junto a ella superó el primer reto de su vida: "Nací prácticamente muerta"."Que mi madre no esté viendo este reality, es muy triste porque demuestras que eres una campeona", Leticia se considera luchadora y valiente y aunque no se ve como ganadora del reality, sí que ha pensado qué hará con el dinero: "Quiero hacer un fiestón con mis fans","No te voy a decir que lo donaría, porque no es cierto y sería falso por mi parte"

En este reality no va a sobreactuar, quiere que la conozcan como es realmente "Creo que no me conocen, al final por mi afán de entretener o divertir fuerzo más mi personalidad y he decidido que en este reality voy a ser absolutamente natural y quiero que me conozcan como soy".

En respuesta a la pregunta de ¿A quién le dedicas el salto del helicóptero de 'Supervivientes'? "El salto se lo voy a dedicar a mis fan. Son lo más grande que tengo en mi vida y lo que más quiero. Se lo merecen porque hace años llevan pidiéndome que vaya a 'Supervivientes' y es a los que más ilusión les hace que esté en el concurso, y siempre me están defendiendo de mis detractores. Como el salto es algo especial, se lo tengo que dedicar a lo más especial que tengo que son ellos."

Respecto a las situaciones extremas a las que que se va a enfrentar, "La gente pasa hambre allí y salen virtudes y defectos... Todo el mundo aquí puede parecer una cosa, pero luego ser otra. A priori creo que me voy a llevar bien con Laura Matamoros, Juan Miguel... y mal creo que con nadie. Aunque con Bigote, la gente sabe que me llevo mal desde hace tiempo, actualmente no tengo un concepto favorable de él, pero eso no quiere decir que esto pueda cambiar estando en la selva"

¿Qué temes de la isla?

"Nada, no temo nada. Si se me sale un pecho me reiría. Y a los bichos no les temo. Aunque a ver, es cierto que tengo miedo a pasar hambre".