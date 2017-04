Fran Rivera ha pedido disculpas por cuestionar la higiene de los antitaurinos, si bien criticó las afrentas a las que están sometidos los toreros. «Pido disculpas, no quiero ofender a nadie», dijo.

«Aquí el tema no es la ducha o la no ducha, son las formas. Es el antitodo: el antitoros, antiEspaña, antiPodemos, antiPP... me parece muy bien que a alguien no le guste algo, pero se está perdiendo en España el respeto», ha reconocido el diestro.