Encuentran muerto al famoso cantante Cuba Gooding

El cantante de soul Cuba Gooding ha sido encontrado muerto en su propio vehículo a los 72 años de edad. El hallazgo se ha producido en Ventura Boulevar, un barrio situado al noreste de Los Ángeles donde los servicios de emergencia encontraron al artista después de recibir una llamada que alertaba del hallazgo.

Se trata además del padre del oscarizado actor Cuba Gooding Jr. que pierde así al progenitor de su familia. Un hombre muy reconocido en el mundo del soul y que alcanzó especial notoriedad en la década de los setenta cuando formaba parte del grupo 'The Main Ingredient' que hizo famoso el tema 'Everybody plays the fool'.

Aunque por el momento se desconocen las causas de la muerte del cantante todo apunta a que podría haber fallecido víctima de una sobredosis. La aparición de numerosas botellas de alcohol en el mismo vehículo donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Cuba Gooding apuntan en ese sentido. Se marcha así uno de los iconos de la música negra estadounidense.