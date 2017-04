La broma de Dani Mateo a Pilar Rubio

El cómico Dani Mateo, que los últimos días ha sido noticia al ser denunciado por una asociación franquista por un chiste que hizo en El Intermedio, ha recibido en su programa 'Yu No te pierdas nada' la visita de Pilar Rubio, que acudió allí para presentar su nuevo programa en 'Fox Life' que se estrenará el jueves 20 de Abril.

En este nuevo formato, la presentadora nos mostrará sus buenos hábitos alimenticios y el ejercicio como estilo de vida, ya que según nos ha podido contar, el embarazo provocó diversos cambios en su cuerpo, en el vientre y pecho "Si tienes el pecho operado no pasa nada, porque das el pecho a los niños y el pecho vuelve a su ser. Pero yo, que no tengo el pecho operado, sí que he notado al ver fotos mías de hace 20 años que tenía más pecho. Y ahora, de repente, veo que tengo mucho menos. Son cosas que le pasan a las madres, que tienen menos pecho. ¿Y qué pasa? Pues nada, tan contenta".

Además reconoció sentirse como una persona de 25 años no de 39 "A lo mejor es que no hemos madurado. Ese es el problema".

Sergio Ramos tambíén fue mencionado en esta entrevista y es que Dani Mateo quiso hablar de su habilidad para marcar goles '¿Tu marido marca los goles en el minuto 93 para fastidiar? ¿Le podrías pedir que marqués un poquito antes para que nos fuéramos haciendo la idea? 'Es que cuando ves que ya vas a ganar y aparece ese cabezón, porque es un cabezón...', Mateo, que se reconoce fiel seguidor de FC Barcelona, bromeaba sobre Sergio Ramos ' Es conocido por marcar goles en los últimos minutos. Sin ir más lejos, el partido de la primera vuelta en el Camp Nou, el Madrid consiguió empatar gracias a un gol suyo en el minuto 90'.