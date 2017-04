'Mi casa es la tuya' en el Mirador de Montepinar para celebrar el 10º aniversario

Bertín iniciaba su aventura en Montepinar asegurando que fue una idea del consejero Delegado de Mediaset tras explicarle que buscaba casa 'Será una comunidad muy buena pero que están todos los vecinos zumbados'

Una vez allí, Paz Padilla fue la primera en recibirle asegurando que los espectadores ' Van a ver una parte diferente de sus actores preferidos ' la emisora tenía preparado una nueva forma de entrevistar, los actores aparecían como sus personajes y después respondían como los propios actores.

Nacho Guerrero fue el primero en recibir la visita de Bertín, "Al principio me ofrecieron un papel con solo tres frases""estando en este plató se me hace difícil no meterme en el papel""Yo siempre quise trabajar en la tele porque veía mucha, era un friki de la TV, jugaba que la hacía", decía el actor mostrando su faceta más desconocida. "Cuando dije en casa que quería ser actor al principio se lo tomaron a broma", explicaba, "pero fueron los que más me ayudaron" "Estaba en el teatro y me vieron y se acercaron para decirme si quería hacer de un yonki en Aquí no hay quien viva, que solo eran tres frases" Era una serie de la que se consideraba fan, asi que aceptó sin pensarselo..

Vanesa Romero que interpretaba a Raquel en la serie explicaba que lleva casi 9 años con el mismo papel, "Esto es como mi casa, cuando estamos de vacaciones me falta mi hogar". Señaló que se identificaba con su papel cuando creía en el amor, "creo que existe esa persona con la que compartir tu vida" Admitió que comparte la ingenuidad, la inocencia con el personaje de Raquel. Nos contó una parte de su vida que desconocíamos sobre el bullyng que sufrió 'Me tiraron por las escaleras por ser una niña que destacaba y me intentaban hacer la vida imposible, lo que llaman ahora acoso escolar'.

"Me cambiaron de colegio pero allí fue peor. Me refugié en el deporte, era atleta de competición y poco a poco lo fui superando".La actriz explicó que está divorciada (de Alberto Caballero, director de la serie) que ahora tiene pareja que es músico y que está en "ese momento en el que me planteo si tener o no un hijo".

Fernando Tejero fue uno de los relatos más emotivos de la noche, habló de su infancia "A mi me pasó factura" , explicó que cuando pequeño "mis padres tenían mucho trabajo y muchos hijos y me crió una tía abuela. A mis padres les veía en fiestas de cumpleaños y del barrio"."Son cosas que no se entienden y a mi sí me pasaron factura", se sinceraba. "Hace tiempo que me puse en manos de un psicólogo porque en esta profesión están muy expuesto".

Conforme al personaje de Fermín, "Yo me propuse que si no me gustaba me iba yo antes de que me echaran, pero mírame". Confirmó que es un personaje que quiere la gente y que es uno de los que más gustan, se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida y está empezando a conocerse, lo que más le gustaría ahora es "Ser padre, aunque seré un coñazo y muy sufridor. Pero no me muero sin ser padre". "Tengo mucho amor para dar y ya que las parejas me lo dejan de dar, creo que hasta me volvería menos egoísta". Uno de los problemas que conlleva estar expuesto en televisión, al ser un personaje conocido la gente tiene libertad a la hora de hacer críticas, algo que afectaba mucho a Fernando, "también he tenido problemas con las redes sociales" .

Jordi Sánchez, que nada tiene que ver con el personaje de 'Recio', nos contó "Suspendí interpretación y estudié enfermería"Al recordar su infancia, Jordi explicó que "de pequeñito era normalito, feliz, no me faltaba la comida, tenía padres, abuelos...".Sobre el momento de decidir dedicarse a la interpretación: "Yo siempre quise ser actor pero cuando lo decía en casa no me tomaban en serio, de hecho, mis padres pusieron una vela a la virgen para que suspendiera mis pruebas de interpretación". Ahora están contentos y hasta me dicen "en este capítulo sales poco".

Preguntado por la primera vez que leyó a su personaje Antonio Recio : "Cuando leí el personaje me gustó, pero pensé que cualquier colectivo se echaría encima".

Sobre su vida personal explicó que tiene a su familia viviendo en Barcelona, su mujer y sus dos hijos: "Uno biológico y el otro adoptado".Cuando Bertín le preguntó se había traído la comida, él respondió que "En las primeras temporadas el pescado era de verdad, pero lo teníamos que tirar a los tres días porque olía mal. Ahora ya son de plástico".

Pablo Chiapella, más conocido por Amador, "La serie me ha cambiado la vida totalmente, ahora soy demasiado conocido en la calle", "Ahora soy padre de familia. Conocí a mi chica aquí con la que he tenido una hija hace un año y medio".

En la ficción forma pareja con Eva Isanta , el matrimonio de 'los cuquis' quién en su entrevista relató como fue cambiando su vida al aceptar este trabajo en televisión, que al principio fue un caos pero que "ahora están encantados". Sobre su vida personal decía que "no tengo marido, estoy divorciada desde hace cuatro años"."Me quedan muchos sueños por cumplir" decía Eva sobre su faceta interpretativa, "mi hijo quiere que haga una serie policíaca".

Ya en la barbacoa ,los actores recordaron que varios de ellos habían vivido juntos en la vida real "Jordi ha vivido con todos", Bertín preguntaba a Paz Padilla dónde se lo pasaba mejor en 'LQSA' o en Sálvame "Yo aquí me lo paso muy bien, muy bien, pero es que aquí hay muy buen rollo", respondía.

