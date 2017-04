Jim Carrey reaparece con un cambio radical un año y medio después del suicidio de su novia

El paso del tiempo está haciendo mella en Jim Carrey. El actor publicó el pasado 15 de abril una imagen con la que pretendía felicitar la Pascua pero se ha hablado más de su aspecto físico que del conejo y la zanahoria que aparecían junto a él. Un pelo largo y una barba canosa que dista un mundo de la imagen a la que suele tener acostumbrados a sus seguidores. ¿Serían capaz de reconocerle? Sí, es él, Jim Carrey.

El actor de películas como ‘Mentiroso compulsivo’ tiene ya 55 años. Tiempo atrás se decantó por alejarse del cine después del suicidio de su expareja Cathriona White allá por el noveno mes de 2015. Además, la madre de la maquilladora, Brigid Sweetman y Mark Burton exmarido de ésta, interpusieron unas acusaciones contra Jim Carrey en 2016. Le señalan como causante de un “homicidio negligente” y aportaron documentos donde certificaban las enfermedades venéreas que contrajo su expareja.

Carrey se mostró firme y dijo que no toleraría tales acusaciones, consideradas por él como “un intento descorazonado de aprovecharse de mí o de la mujer que amé”. Así lo hizo saber a través de un comunicado emitido por su abogado.

“Espero que más pronto que tarde la gente deje de lucrarse con este caso y la dejen descansar en paz”, añadió. Un caso que está pendiente de resolverse en los tribunales. Quizá sea este uno de los motivos por los que el cómico apareciese ahora con un estado tan deteriorado.

Happy Easter or Passover or whatever reason you can find to feel warm and fuzzy. =(:•} pic.twitter.com/Q5f0KT0yhq