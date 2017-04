Bombazo en 'La Que Se Avecina': se va uno de los personajes más míticos

'La Que Se Avecina' ha sorprendido con un bombazo a todos sus espectadores. La serie más exitosa de Mediaset, que ha fichado a una famosa recientemente, ha anunciado el adiós de uno de sus personajes más míticos, que no participará en la décima temporada.

En concreto, se trata de la mística Araceli Madariaga, interpretada por Isabel Ordaz en 'La Que Se Avecina', quien ya ha abandonado en otras ocasiones la serie, aunque siempre volviendo a la ficción de Telecinco.

En esta ocasión, la exmujer de Enrique Pastor (José Luis Gil) en 'La Que Se Avecina' no tiene confirmada fecha de regreso, por lo que muchos especulan que podría ser el fin de Araceli tras 61 episodios en la serie.

"A mí no me matan. Si la serie tiene que estar 10 años más, que lo esté. No hemos podido cuadrar las fechas y yo estaba apostando más fuerte por teatro", ha afirmado la intérprete de 'La Que Se Avecina'.