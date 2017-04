Bertín Osborne estalla: «Ese gordo, ladrón y miserable tiene que pagar por lo que hace»

A través de su cuenta de Twitter, Bertín Osborne ha publicado un vídeo para abordar la situación política y social que se vive en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro. Por medio del mismo animó a los venezolanos a participar en la protesta que se lleva a cabo este mismo miércoles en Caracas, capital del país. La mujer del presentador es venezolana y éste no duda en denunciar la situación que viven sus familiares y conocidos. Ese gordo, ladrón, sinvergüenza y miserable tiene que pagar por lo que esté haciendo. Ojalá Dios me oiga y lo pague”, denunció.

Bertín Osborne reconoció seguir desde España las noticias que se suceden desde “nuestro país”, recalcando el sentimiento de arraigo hacia Venezuela. “Me preocupa y me llenan de tristeza y de rabia. Ojalá esta panda de delincuentes y miserables salga de ahí ya. Hay que ir a la manifestación y espero que seáis cientos de miles porque son cobardes y no se atreverán a hacer nada si sois muchos. Pido a Dios que no ocurra ninguna desgracia”, manifestó.

El presentador de ‘Mi casa es la tuya’ volvió a pronunciarse en contra del régimen chavista como ya hiciera hacia el propio Hugo Chávez. Y es que el también cantante se muestra muy activo a la hora de abordar la situación política del país de Fabiola y también de España. En su momento reconoció que “mientras sigamos teniendo diecisiete gobiernos, éste seguirá siendo un país de segunda”.

Finalmente cabe destacar que en otra de sus intervenciones, Osborne dijo que “en Estados Unidos todo el mundo quiere ser Donald Trump durante una de sus intervenciones en ‘El Hormiguero’.