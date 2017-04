Tenso enfrentamiento entre Ana Rosa Quintana y Pablo Iglesias: "Habéis contado verdaderas barbaridades sobre nosotros"

«El programa de Ana Rosa» ha sido el escenario esta mañana de un tenso cara a cara entre Pablo Iglesias y Ana Rosa Quintana, además de de Eduardo Inda.

Según recoge ABC, el enfrentamiento ha sido a causa del denominado «tramabús» con el que el Podemos pretende denunciar la corrupción política en España.

Iglesias ha asegurado que «nosotros estamos diciendo la verdad y creo que eso a veces ofende. En este país, con absoluta impunidad, se ha robado a los ciudadanos y existe una trama mafiosa que es responsable de las políticas de recorte que hace que mucha gente sufra».

Ana Rosa Quintana ha respondido así. «Decides tú lo que es verdad y lo que no es verdad», a lo que el político ha contestado que «el hecho de que no te guste algo no significa que no se pueda decir». «Con todo el cariño, en tu programa también señaláis a la gente. Habéis contado verdaderas barbaridades sobre nosotros», ha añadido Iglesias ante Ana Rosa Quintana. «Nuestro trabajo es informar. No sé si habéis pensado en las consecuencias de poner a alguien en la diana», ha zanjado la periodista.