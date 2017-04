La sorprendente y emotiva carta de Daniela Blume tras GH VIP

Daniela Blume avisó a sus seguidores de Twitter horas después del final de 'GH VIP'. "Creo que voy a escribir lo que estoy sintiendo y no me cabe en un tweet", escribió la subcampeona del conruso. Y continuó:

"Sigo desorientada desde mi salida [...] Ahora mismo estoy muy emocionada [y] me gustaría estar siendo grabada para que me vierais mientras os escribo. Echo mucho en falta eso, estar para vosotros/as las 24 horas. Despertar y vivir. Ha valido mucho la pena, lo intuía, pero leerlo, verlo, sentirlo así es lo más bonito que podía imaginar. Mi objetivo siempre fue el que se está cumpliendo, este y no otros. Haber llegado a vuestros corazones, haber vivido juntos todo lo que sentí, haber demostrado que se puede ver el mundo de otra forma, que no es todo una mierda, y que incluso la mierda se puede transformar en lo que tú quieras que sea.

"Leer que habéis captado eso a la perfección me llena tanto... Es posible que haya quien aun ahora no lo crea y diga que eran trucos, que no sé qué, dirán un montón de cosas pero eso me la pela, no son importantes, porque la semilla está sembrada y se está recogiendo. No me importa ni me ha importado nunca el dinero ni el maletín de nada. Si lo ganaba, pues mucha alegría, porque habría significado que se entendía el mensaje, pero de la misma forma habrlo ganado podría haberlo disipado".

Aly lo merecía más, para ver muchas cosas posibles sobre ella misma, para que valore y confíe y porque su concurso fue un recorrido emocionante y GH al 100%.

Mi maletín y mi objetivo era sellar la experiencia sin avergonzarme al mirar atrás habiendo transmutado todo lo ocurrido dentro. Se demostró con la relación entre las dos al final y se demuestra leyendo todas vuestras impresiones.

Estoy muy feliz, os juro que tal cual sentía os recibo y que este es mi mayor logro. Si algo echo de menos es seguir compartiendo todo lo que soy sin darme cuenta, como ha ido sucediéndome desde hace tres meses".