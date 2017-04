Lolita se marcha del plató de 'El Hormiguero'

El de anoche no fue un programa más al uso de 'El Hormiguero'. Lolita, que está a punto de estrenar la obra de teatro Prefiero que seamos amigos, fue la invitada de Pablo Motos y acabó marchándose del plató.

En relación a su variada actividad profesional destacó que "hay que aprovechar las vacas gordas. Nadie se acuerda de cuando mi hermana me tenía que mantener, son rachas que tenemos los artistas".

No obstante, fue en la sección de Marron cuando acabó "aterrada", concretamente cuando sacaron al plató unas urnas que contenían variedades distintas de mantis religiosa. Entonces se dio media vuelta y se escondió entre el público. "No abras la urna, no abras la urna..." dijo.

Lolita salió en diversas ocasiones del escenario hasta que en la última se marchó, lo que obligó a Pablo Motos a salir a buscarla más allá de las cámaras.