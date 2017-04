El gran terror que tiene Alba Carrillo a Supervivientes

Honduras ya ha recibido a los concursantes de ‘Supervivientes 2017’, entre los que se encuentra Alba Carrillo. La modelo ha sido protagonista de muchas portadas durante el pasado año, debido a la ruptura de su fugaz matrimonio con Feliciano López y a las continuas desavenencias que se han producido con el tenista desde entonces.

Ahora, ya casi recuperada y con nuevas ilusiones, Carrillo ha aceptado acudir a ‘Supervivientes 2016’ para pasar página de una vez por todas. No obstante, antes de viajar a Honduras ha admitido que toma medicación psicológica y que teme que la isla pueda desquiciarle.

“La psicóloga me ha mandado allí para perderme de vista. Ahora estoy bien, ya estoy mejor, sigo con medicaciones hasta que acabe el juicio y todo eso”, explica la modelo. No obstante, es muy consciente de las situaciones extremas a las que se enfrentará en el reality, por lo que sus más allegados le han aconsejado que no sea ella misma.

Además, a todo esto se une el hecho de que también se incorpora a ‘Supervivientes 2016’ Laura Matamoros, una muy buena amiga de Marta Castro, la futura mujer de su ex Fonsi Nieto. Aunque Alba Carrillo asegura que sus diferencias con Marta ya están solucionadas, lo cierto es que tiene ciertas reticencias y teme que su presencia se convierta en un problema.