La gran idea de los seguidores de 'First Dates'

'First Dates' en Cuatro ya ha cumplido un año y para celebrarlo por todo lo alto el programa ha hecho especial hincapié en recordar a través de las redes sociales que están de aniversario. Una celebración que no se puede entender si no es gracias a la apuesta decidida que han hecho sus fieles seguidores a las historias que se ven cada día en el restaurante más famoso de la televisión.

Este martes, aprovechando que no ha pasado nada extraordinario en ninguna de las citas más allá de conversaciones algo preparadas por parte de Cris, una joven malagueña que no ha terminado de convencer a los espectadores, estos han tenido una idea. Tal idea que consistía básicamente en que si 'First Dates' triunfa es gracias a sus seguidores. Por eso proponen un cambio de tornas y que el espacio de Cuatro les invite a ellos a encontrar el amor.