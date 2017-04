Chenoa luce cuerpazo en bikini en Instagram

"El verano ya llegó, ya llegó, ya llego, jajajaja". Ese es el mensaje que ha publicado Chenoa en su cuenta de Instagram: se trata de su u primer posado en bikini con la llegada del buen tiempo.

La sugerente imagen de la jueza de 'Tu cara no me suena todavía' se ha ganado los halagos de quienes piropean su cuerpo. Y no es para menos.