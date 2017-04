Paula Echevarría sorprende hablando: "No permitiré que destrocen al hombre que amo"

Paula Echevarría ha hablado por primera vez tras la ruptura que ha llenado páginas y páginas de los medios de comunicación desde que se dio a conocer hace unos días. La asturiana no se ha cortado a la hora de hablar en qué punto está su relación con David Bustamante. La revista 'Corazón' ha publicado en exclusiva las primeras palabras quela actriz pronuncia tras la polémica por su separación con el artista cántabro. "Estamos tratando de salvar nuestro matrimonio", ha explicado Paula. Y es que últimos comentarios sobre el cantante han hecho que la actriz salga en su defensa.

En medio de la nostalgia que ha invadido a ambos protagonistas en los últimos días, el autor de la publicación, Aurelio Manzano, ha conseguido hablar con el entorno de Paula, quie se ha mostrado tajante. "Jamás permitiré que hagan daño a David. Es el padre de mi hija y la persona que amo".

Por el momento no hay nada decidido

Aunque aun no hay ninguna decisión tomada es evidente la crisis que existe en la pareja. "Cuando tengamos algo decidido lo sabréis. (...) Adoro a David y él a mí. Las cosas no son siempre blancas o negras. (...) Y no hay terceras personas por ninguna parte", añaden.

Paula ha reconocido a su círculo que "se hicieron unas capitulaciones más por temas fiscales que porque nos fuéramos a separar. No tiene nada que ver".