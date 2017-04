La madre de Alba Carrillo y Kiko y el novio de Gloria Camila cierran la lista de 'Supervivientes'

'Supervivientes 2017' ya tiene a sus 16 concursantes que protagonizarán esta nueva etapa del programa que volverá a desarrollarse en Honduras. Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez y Sandra Barneda comandan el equipo de Mediaset para esta aventura.

Finalmente se han sumado a la lista Lucía Pariente, madre de la modelo Alba Carrillo, y Kiko Jiménez, expretendiente y extronista del dating-show 'Mujeres y hombres y viceversa' y pareja de Gloria Camila, la hija de Ortega Cano.

El elenco lo completan Bigote Arrocet, las propias Alba Carrillo, y Gloria Camila Ortega, Laura Matamoros, Juan Miguel Martínez, ex pareja de Karina, Leticia Sabater, Las Mellis, examigas de Isabel Pantoja, Janet Capdevila, ex participante de 'Quiero ser monja', José Luis Losa, ex concursante de 'Masterchef 4', el modelo Alejandro Caracuel, la cantante italiana Paola Caruso, el actor israelí Eliad Cohen, y el extronista de 'MYHYV', Iván González.